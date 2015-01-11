Загранпаспорт за 5 дней!

Сотрудники отделения по вопросам миграции в период школьных каникул проводят акцию «Заграничный паспорт за 5 дней».

Акция проводится для граждан, подавших заявления на оформление заграничного паспорта сроком действия 5 лет на детей до 14 лет через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Продлится акция до 10 ноября текущего года.

Напоминаем, что через интернет-ресурс также можно обратиться за получением внутреннего паспорта, регистрации по месту жительства, оформлением приглашения на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства, предоставлением адресно-справочной информации.

При уплате госпошлины через Единый портал гражданам предоставляется скидка 30%.

Информация о перечне необходимых документов и сроках предоставления государственных услуг размещена на сайте 74.мвд.рф в разделе «Государственные услуги».