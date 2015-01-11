Кражи в общественных местах

За десять месяцев на территории Озерского городского округа сотрудниками полиции зафиксировано белее 90 краж имущества граждан в общественных местах.

Необходимо всегда быть бдительными и следить за сохранностью своих вещей.

Так, 5 октября в полицию обратился житель города, у которого возле дома из кармана брюк похитили сотовый телефон стоимостью 76000 рублей.

Еще одна кража произошла в магазине сотовой связи, где девушка оставила без присмотра свой телефон на стойке продавца.

В торговом зале магазина девушка лишилась куртки стоимостью более 5000 рублей.

Мужчина остался без своего сотового телефона, оставив его на пуфике в аптеке.

Для того чтобы не стать жертвой «карманников», не следует класть денежные средства, кошелек, телефон в легко доступные места – внешние карманы одежды и сумок. При покупке наличными средствами в магазине, не надо доставать все деньги, которые есть с собой. Пользование общественным транспортом в «часы пик» значительно повышает шансы стать объектом воров, поэтому в это время следует быть особо бдительным.

Если Вы стали жертвой карманной кражи или грабежа, помните, что следует как можно скорее обратиться в отделение полиции, которое находится по адресу: проспект Ленина 43, или звоните по телефону 02, 102, 8 (351-30) 2-50-85.