В Челябинской области недобросовестного подрядчика обязали чистить трассы за свой счет

В Челябинской области подрядчик - АО «Ойкумена» - заплатит 700 тысяч рублей в качества штрафа за ненадлежащее содержание региональных автодорог.

Претензию подрядной организации направил миндортранс, выполняя поручение главы региона Алексея Текслера.

Кроме выплаты штрафа, «Ойкумену» обязали устранить недостатки в содержании автомобильных дорог (в части снегоочистки дорог и устранения зимней скользкости) за свой счет. Поработать за собственные деньги подрядчику придется на трассах Южноуральск-Магнитогорск (участок км 88-км 110); Миасс-Златоуст; Кулуево-Яраткулова (участок км 3-км 9);

Миасс-Карабаш-Кыштым; Долгодеревенское-Аргаяш-Кузнецкое-Кыштым;

Кузнецкое-автодорога Миасс-Карабаш-Кыштым; «Обход села Миасское».

Согласно государственному контракту на выполнение работ по содержанию региональных автомобильных дорог Челябинской области данная компания обязана поддерживать круглогодичный проезд транспорта по дорогам и создавать условия для бесперебойного и безопасного дорожного движения.

В контракте прописаны определенные требования к содержанию объектов в осенне-зимний период. Однако проверка, проведенная 31-го октября, показала, что требования не соблюдены подрядчиком на семи вышеназванных дорогах (при том, что региональный миндортранс уведомил АО «Ойкумена» о неблагоприятных погодных условиях на Южном Урале заблаговременно).

В министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области работает круглосуточная диспетчерская, которая контролирует ситуацию на региональных дорогах. Работа ведется в ежедневном режиме, а в период особых погодных условий - в ежечасном. Ведомство получает информацию от муниципальных образований о количестве техники, работающей на дорогах, и проблемных участках каждый день, сообщает пресс-служба регионального миндортранса.

https://uralpress.ru/news/obshchestvo/v-chelyabinskoy-oblasti-nedobrosovestnogo-podryadchika-obyazali-chistit-trassy-za