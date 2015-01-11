Самый теплый день. Синоптики рассказали об аномалиях погоды на Урале

Самый теплый день. На территории Челябинской области установилась аномально теплая для ноября погода. Сегодня может быть зафиксирован рекорд.

По данным Гидрометцентра России, утром, 7 ноября, столбики термометров покажут +2 С. Днем воздух может погреться до +11 С. На юге чуть прохладнее, до +6 С.

В течение дня будет пасмурно, ожидаются дожди. В горных районах осадки обещают быть умеренными. Неприятным будет только ветер. Его порывы могут достигать 22 метров в секунду.

Погода в ноябре 2019 года удивительна еще и тем, что не совпадает с приметой о морозах. Наши предки считали, что именно сегодня начинают усиливаться холода и приходит зима. «Федот на лед ведет», – говорили раньше.

Однако совпадения все же есть. 7 ноября в старину называли Дедовскими плачами. Вся природа плачет дождем или снегом, считалось раньше.

https://www.cheltv.ru/samyj-teplyj-den-ob-anomaliyah-pogody-na-urale/