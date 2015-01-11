После скандала с тряпкой уволен главврач больницы Миасса

Главврач городской больницы № 2 Миасса (Челябинская область) Денис Маханьков уволен после проверки инцидента с санитаркой, которая умыла лицо пациентки грязной тряпкой.

Информацию о том, что в больнице найдены нарушения и факт увольнения главврача подтвердила вице-губернатор Ирина Гехт.

Напомним, видео, на котором заметно, как санитарка отчитывает пациентку, а затем вытирает ее лицо грязной тряпкой, попало в соцсети. При этом в областном Минздраве проводили собственную проверку, сообщив, что видео содержит нарушение прав пациента.

https://dostup1.ru/medicine/Posle-skandala-s-tryapkoy-uvolen-glavvrach-bolnitsy-Miassa_121544.html