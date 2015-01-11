Национальный проект «Образование»: каждый рубль должен быть потрачен эффективно

В ходе реализации мероприятий национального проекта в Озерском городском округе в нескольких школах планируется обновить инфраструктуру и материально-техническую базу, обеспечить современные условия для преподавания технологии и информатики, оснастить новым оборудованием пункты сдачи ЕГЭ.

В 2019 году Челябинская область приняла активное участие в конкурсных отборах на получение средств федерального бюджета на реализацию мероприятий национального проекта «Образование». Реализацию национальных проектов в регионе курирует лично губернатор Алексей Текслер:

– Национальным проектам «Демография» и «Образование» уделяется особое внимание, они ближе всех к людям. Без постоянного внимания на местах работа будет пробуксовывать. Кроме того, все планы по строительству объектов должны быть реализованы в срок.

Часть мероприятий на Южном Урале будет реализована с обязательным участием муниципальных образований региона в различных объемах, формах и в разные периоды времени. В Озерском городском округе таких мероприятий несколько. Для них определены конкретные сроки исполнения, и, в конечном итоге, мероприятия обеспечат новый качественный уровень образования.

Федеральным проектом «Современная школа» предусмотрено создание в трёх коррекционных школах округа современной инфраструктуры, которая позволит внедрить новые технологии в обучении и воспитании детей по основным и дополнительным образовательным программам, с целью поддержки образования детей с ограниченными возможностями здоровья.

Еще одним мероприятием проекта является создание центра образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста». Создание такого центра планируется на базе школы №41 посёлка Новогорный, где предполагается обновить инфраструктуру, материальную базу и обеспечить современные условия для преподавания технологии и информатики.

В рамках проекта «Цифровая образовательная среда» планируется обновление парка вычислительной техники, периферийного и презентационного оборудования, программного обеспечения в 15 общеобразовательных организациях. Это позволит в дальнейшем реализовать индивидуальные учебные планы, повысить базовый профиль цифровых компетенций у обучающихся, внедрить сервисы и контенты для родителей, педагогов, а также снизить долю расходов на выполнение организационно-управленческих процессов.

В школах №32 и №33, которые являются пунктами проведения экзаменов государственной итоговой аттестации, планируется приобретение многофункциональных устройств для печати и сканирования экзаменационных материалов, автоматизированных рабочих мест для проведения раздела «Говорение» единого государственного экзамена по иностранным языкам.

Следует отметить, что все мероприятия национальных проектов направлены на создание условий для комфортной образовательной среды, на повышение качества и конкурентоспособности образования Челябинской области.

Использованы материалы сайта https://gubernator74.ru/

http://ozerskadm.ru/about/info/news/41008/