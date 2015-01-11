Полицейского подозревают в избиении озерчанки

Жительница города Озерска Челябинской области обвиняет заместителя начальника службы участковых полиции Снежинска Валерия Зайнуллина в избиении.

Сначала ей отказали в возбуждении уголовного дела, но после вмешательства озерского прокурора решение об отказе было отменено. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

«Материалы возвращены в следственный отдел Озерска на новое расследование», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел 31 марта в одном из развлекательных заведений Озерска. По словам женщины, она отдыхала вместе с мужем и друзьями. К ней на танцполе стал приставать незнакомый мужчина. Она сделала ему замечание, но тот не унимался и даже схватил за грудь. Женщина дала ему пощечину, а мужчина, как она рассказывает, в ответ попытался заломить ей руки и нанес несколько ударов ногой в колено. Позже выяснилось, что незнакомцем был подполковник полиции из соседнего Снежинска Зайнуллин.

Женщина зафиксировала побои, в том числе кровоподтеки на спине и плече, в травмпункте. Перенесла операцию, у нее диагностировали разрыв мениска. В октябре она написала на Зайнуллина жалобу в прокуратуру.

«Если вина сотрудника будет доказана, его привлекут к ответственности в соответствии с законом», — заявили «URA.RU» в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Источники в силовых структурах рассказывают, что Зайнуллин не отрицает факта конфликта. Но, по его словам, ударов он не наносил. Опрошенные свидетели заявили, что не видели, чтобы к пострадавшей применяли силу.

https://ura.news/news/1052406102