Более 7 тыс. жителей Челябинской области останутся без работы

По состоянию на 6 ноября, в ноябре 2019 – январе 2020 года свыше 7 тыс. жителей Челябинской области останутся без работы в связи с ликвидацией организаций либо сокращением численности и штата персонала.

Информация опубликована на сайте Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области.

Уточняется, что в порядке массовых увольнений работы лишится 6 081 человек из 41 организаций. По сокращению без рабочих мест останутся 941 человек из 136 компаний. Всего без работы на начало 2020 года останутся 7 022 человека.

На неполное рабочее время по инициативе работодателя на 29 предприятиях переведены 2 тыс. 705 южноуральцев, из них 1 тыс. 350 – в ООО «ЧТЗ-Уралтрак».

Напомним, по данным на 30 октября, работы должны были лишиться 6,5 тыс. жителей Челябинской области.

https://dostup1.ru/economics/Bolee-7-tys-zhiteley-Chelyabinskoy-oblasti-ostanutsya-bez-raboty_121537.html