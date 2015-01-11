Ураганный ветер опрокинул остановку в Озерске и лишил света кыштымцев

В четверг, 7 ноября, сильный ветер опрокинул остановку в Озерске – о случившемся утром сообщили очевидцы в городском сообществе.

Люди возмущаются: почему павильон не закрепили, ведь он мог полностью перевернуться.

Остановка действительно чуть не рассыпалась, этому помешал столб. Причина случившегося – сильный ветер, который поднялся на Южном Урале еще 6 ноября.

К слову, в настоящее время в Челябинске массово устанавливают подобные остановки на гостевых маршрутах.

В это время в Кыштыме десятки семей остались без света. По данным городской администрации, аварийно-восстановительные бригады работают в поселках Тайгинка и Косой мост, на улицах Швейкина, Свердлова, Ичевой, Малышева и Школьной.

Добавим, что в пятницу, 8 ноября, в регионе ожидают сильный ветер, дождь, мокрый снег и гололед.

https://dostup1.ru/society/Uragannyy-veter-oprokinul-ostanovku-v-Ozerske-i-lishil-sveta-kyshtymtsev_121579.html