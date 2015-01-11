Треть южноуральцев верят, что страна в ближайшие пять лет перейдет на 4-дневную рабочую неделю

HeadHunter выяснил отношение южноуральцев к возможному переходу на четырехдневную рабочую неделю.

38% опрошенных соискателей считают, что в ближайшие пять лет количество будних дней не сократится. Треть респондентов высказали противоположное мнение. Свыше 70% южноуральцев готовы к переходу на работу по четыре дня в неделю только при условии сохранения зарплаты. 17% опрошенных согласны на такой график в любом случае. Тех, кто поддерживает переход на четырехдневную рабочую неделю, больше всего среди представителей IT-сферы и маркетинга.

«По мнению 48% жителей области, наиболее предпочтительный день недели для еще одного выходного — пятница. Еще 38% высказались за то, чтобы сделать выходным понедельник, 12% — среду. Как правило, чем выше должность, тем чаще человек выступает за то, чтобы сделать выходным понедельник», — прокомментировала руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Анна Осипова.

Для 57% респондентов основным плюсом перехода на четырехдневную рабочую неделю является возможность больше времени проводить с семьей и друзьями. Каждый десятый опрошенный не видит преимуществ в сокращении количества будней. Чаще всего такой ответ давали гендиректоры и владельцы компаний.

http://echochel.ru/news/tret-yuzhnouralczev-veryat-chto-strana-v-blizhajshie-pyat-let-perejdet-na-4-dnevnuyu-rabochuyu-nedelyu/