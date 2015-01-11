Более чем вдвое снизилось число врачей скорой за 8 лет на Южном Урале

Более чем вдвое снизилось число врачей скорой помощи за 8 лет в Челябинской области – регион вошел в число субъектов с наибольшим сокращением в данном звене системы здравоохранения.

По данным РБК, за восемь лет врачей на скорых стало меньше на треть – с 16 025 в 2011 году до 11 078 на конец 2018. В некоторых регионах сокращение было более чем двухкратным – это Карачаево-Черкесия, Челябинская, Рязанская, Томская, Тюменская, Саратовская и Ивановская области.

Минздрав объясняет уменьшение перераспределением – в организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях, и общим сокращением числа вызовов – на 9,4% за восемь лет. В министерстве уточнили, что «с целью сокращения времени доставки пациентов в стационар» было увеличено число фельдшерских бригад скорой.

По данным экспертов издания, сегодня существует две категории бригад: общепрофильные и специализированные бригады, где должны быть врач-реаниматолог, анестезист, санитары психиатрической бригады и другие профильные врачи. Массово сейчас страдают именно специализированные бригады, где-то их нет вообще, где-то они не заполнены врачами. Ситуация складывается таким образом, что врачи с большим стажем просто уходят на пенсию, а новых не появляется.

Также статистика показывает, что в стране за последний год стало меньше хирургов (сокращения прошли в 66 регионах), акушеров-гинекологов (в 67), стоматологов-терапевтов, а также медсестер и сотрудников регистратуры.

И если сокращение последних в Минздраве объясняют цифровизацией, то с чем связано сокращение медсестер, агентству не пояснили.

https://dostup1.ru/medicine/Bolee-chem-vdvoe-snizilos-chislo-vrachey-skoroy-za-8-let-na-Yuzhnom-Urale_121592.html