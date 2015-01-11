Гардероб в подвале, библиотека в коридоре: школам прописали многофункциональность

В России придумали, как обустроить пространства средних образовательных учреждений, чтобы решить проблему нехватки мест и задачу по переходу на односменный режим.

Cоответствующие рекомендации разработало Агентство стратегических инициатив по поручению главы государства.

Согласно документу, который имеется в распоряжении издания, разработчики предлагают сделать общественные пространства учреждений многофункциональными. Например, гардероб можно переместить в подвал, а шкафы с книгами поставить в коридорах. Спортзал должен стать местом для проведения различных мероприятий. В современных школах должны появиться общественные пространства для йоги, занятий драмкружка и зон отдыха.

Инициаторы утверждают, что в ближайшие пять лет количество школьников возрастет до 18,5 млн человек. Даже строительство новых учебных заведений не позволяет ликвидировать не то что вторую, даже третью смену.

Помимо многофункциональности, АСИ предлагает реализовать западную модель обучения, когда начальное, среднее и старшее звено учится на разных ступенях. Старшеклассникам, например, требуются современные и технологичные форматы образования и зачастую классы и общие пространства для них невозможно переоборудовать. Выходом станет перевод их в новые здания.

https://uralpress.ru/news/federaciya/garderob-v-podvale-biblioteka-v-koridore-shkolam-propisali-mnogofunkcionalnost