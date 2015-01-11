Южноуральским почтальонам выдадут отпугиватели собак

Для почтальонов Челябинской области закупят 1 300 ультразвуковых отпугивателей для защиты от нападения собак – устройствами обеспечат, в первую очередь, сельских почтальонов, а также сотрудников городских отделений, обслуживающих частный сектор, которые чаще сталкиваются с такой угрозой.

Основной причиной нападения является отсутствие почтовых ящиков и звонков на воротах и калитках частных домов, в результате чего почтальону приходится заходить во двор. Многие хозяева не держат собак на привязи и не проводят курсы профилактических прививок животных. Осложняют ситуацию стаи бродячих собак.

Ультразвуковой отпугиватель представляет собой небольшой прибор, который помещается в карман или почтовую сумку. Он издает высокочастотный звук, неслышимый человеком, но неприятный собачьему уху. Животное испытывает дискомфорт и предпочитает удалиться от источника ультразвука. Работает прибор на расстоянии до 10 метров.

Отметим, в почтовых отделениях Челябинской области на сегодняшний день трудится 2 700 почтальонов. Каждый день они проходят до 8-9 километров.

https://dostup1.ru/society/Yuzhnouralskim-pochtalonam-vydadut-otpugivateli-sobak_121623.html