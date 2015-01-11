Сотрудники УВД приняли участие в экологической акции

Полицейские Челябинской области подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Лес», целью которого являлось предупреждение, выявление и пресечение преступлений в сфере заготовки, переработки, реализации древесины.

В рамках данного мероприятия полицейские организовали 1280 проверок предприятий и организаций, занимающихся заготовкой, хранением, переработкой, транспортировкой и сбытом древесины. Возбуждено 33 уголовных дела, в том числе 25 – по статье 260 (незаконная рубка лесных насаждений), собрано 175 административных материалов, изъято 29 единиц техники и продукции на сумму более 1,5 миллиона рублей.

Полицейские не только пресекают правонарушения и преступления, связанные с незаконной рубкой лесных насаждений. С целью восстановления зеленого фонда Южного Урала по инициативе начальника ГУ МВД России по Челябинской области генерал-лейтенанта полиции Андрея Сергеева на территории области в рамках эколого-патриотического проекта «Лес Победы» проводится акция «Лес – наша жизнь».

Сотрудники отделения экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск совместно с представителями Общественного совета УМВД также приняли участие в экологической акции по высадке деревьев. В целях сохранения окружающей среды, рядом с детской площадкой, полицейские высадили саженцы молодых елей.

Данная акция стала доброй традицией для стражей правопорядка и сотрудники правоохранительных органов всегда с удовольствием участвуют в подобных мероприятиях, показывая пример патриотизма, заботы и любви к окружающей среде.