Из плюса в минус и ледяные дожди. Синоптики рассказали о погоде на Урале

Комфортная осенняя погода задержится на Урале недолго. В начале недели еще будет дневной «плюс», но уже к четвергу резко похолодаетю

В середине недели даже в обеденное время обещают -5 -7 С, ночью еще прохладнее.

Этот понедельник, 11 ноября, не принесет аномальных погодных сюрпризов. Утром будет морозно, однако днем потеплеет до +1 градуса. Небо затянут облака, осадков не ожидается. Неважно могут почувствать себя метеозивисимые люди, сегодня прогнозируют умеренную магнитную бурю.

Ледяные шарики посыпятся с неба через несколько дней. Мокрый снег, вероятно, еще растает, устойчивое похолодание придет в регион чуть позже. Этот ноябрь специалисты уже предварительно назвали одним из самых теплых на Урале.

Наши предки в этот день почитали святую Анастасию, на Руси ее считали покровительницей овец. Из шерсти этих животных в преддверии холодов делали варежки и носки.

Хорошей традицией считалось собираться 11 ноября в кругу семьи, а вот с чужими людьми, чтобы избежать конфликтов, в этот день не советовали вступать во взаимодействие.

https://www.cheltv.ru/iz-plyusa-v-minus-i-ledyanye-dozhdi-sinoptiki-rasskazali-o-pogode-na-urale/