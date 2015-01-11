Хотел наказать. Южноуралец, испортивший 80 авто, объяснил свои мотивы

В Еманжелинске задержали подозреваемого в порче колес 80 автомобилей. Он объяснил, что толкнуло его на такой шаг.

Резонансное преступление произошло в ночь с 25 на 26 октября. В полицию поступило около сотни заявлений от автовладельцев. После того, как преступника объявили в розыск, Андрей Нахтигаль явился к правоохранителям сам, с повинной. Мужчина рассказывает, в ту ночь в кафе разыгрался конфликт.

“Я решил наказать его. Проколоть колеса. Я видел, что была темная, он уезжал на темной машине. Я искал темную машину. Вину полностью признаю. Возмещать ущерб буду”, – рассказывает подозреваемый Андрей Нахтигаль.

Подозреваемый рассказал: действовал походным ножом. Подробности помнит плохо: был в состоянии алкогольного опьянения. Парню была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Следственные мероприятия начнутся позже: Андрей Нахтигаль сейчас находится в больнице.

“Уголовное дело в настоящее время расследуется по части второй статьи 167 “Умышленное повреждение чужого имущества”. Максимальное наказание до пяти лет лишения свободы”, – уточняет начальник полиции отдела МВД России по Еманжелинскому району Евгений Логинов

Ранее мужчина был дважды судим. Как сообщили в полиции, судимости погашены не полностью.

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