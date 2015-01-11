Бюст Курчатову установили в челябинском аэропорту

Бюст Игорю Курчатову установили в челябинском аэропорту – имя знаменитого физика-ядерщика было присвоено воздушным воротам Южного Урала в прошлом году.

Памятник Курчатову появился на привокзальной площади около нового терминала аэропорта. Также на здании начался монтаж букв, которые помогут гостям Челябинской области запомнить полное наименование воздушной гавани: международный аэропорт «Челябинск» имени Игоря Курчатова. Имя уже есть, скоро появится фамилия.

Расположенный в 18 км от Челябинска международный аэропорт федерального значения обеспечивает авиационное сообщение региона с крупнейшими городами России, странами ближнего и дальнего зарубежья. Реконструкция аэропорта осуществляется без прекращения его эксплуатационной деятельности.

https://dostup1.ru/society/Byust-Kurchatovu-ustanovili-v-chelyabinskom-aeroportu_121660.html