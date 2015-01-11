Опасное развлечение. На Урале неизвестные взрывают петарды под ногами прохожих

Некоторые южноуральцы, похоже, почувствовали приближение новогодних каникул и принялись скупать петарды. Только вот радость это большинству жителей региона не приносит.

Так, в Каслях, местные жители пожаловались, что неизвестные хулиганы специально взрывают «ракеты» под ногами у прохожих.

По словам одного из пострадавших, кто-то выкинул пиротехническую «игрушку» с балкона многоэтажки и она приземлилась у него в ногах. Молодого человека серьезно оглушило.

«Каждый год ругаемся с женщиной на крытом рынке, которая продаёт несовершеннолетним детям петарды. Наверное, опять у неё покупают».

«Мы тоже сегодня от этих петард вздрагивали, спокойно с детьми не погуляешь».

«Держитесь, скоро пик».

Отметим, продажа салюта запрещена несовершеннолетним. Стоит так же помнить, что в петардах содержатся различные вещества, которые делают взрыв ярким и красочным. Как утверждают специалисты, долгое нахождение в центре праздничных салютов может вызвать у некоторых людей серьезное отравление.

https://www.cheltv.ru/opasnoe-razvlechenie-na-urale-neizvestnye-vzryvayut-petardy-pod-nogami-prohozhih/