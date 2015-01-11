А снег идет. На Южный Урал надвигается зимняя погода

Погода на Южном Урале пока еще держится в «плюсе», но осеннее тепло скоро покинет регион. По прогнозам Гидрометцентра, сегодня, 13 ноября, южноуральцев ждут дожди, переходящие в снег, ветер и похолодание.

Утром столбики термометров покажут -1 градус. За окнами будет облачно. Ближе к полудню воздух прогреется до +1 градуса. Ожидается снег, а на проводах и дорогах оледенение. Водителей и пешеходов просят быть внимательными.

К концу рабочего дня снег прекратится, зато температура воздуха начнет опускаться. К тому же ожидается ветер с порывами до 8 метров в секунду.

13 ноября православные молятся святому Никодиму. Наши предки считали, что если в этот день воробьи громко чирикают – будет тепло. Если же пения птиц неслышно, стоит готовиться к заморозкам.

https://www.cheltv.ru/a-sneg-idet-na-yuzhnyj-ural-nadvigaetsya-zimnyaya-pogoda/