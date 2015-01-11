В Снежинске после аварии машину отбросило на женщину, переходившую дорогу по зебре

В Снежинске произошло ДТП, в результате которого автомобиль отбросило прямо на женщину, переходившую в этот момент дорогу по зебре.

Авария случилась поздно вечером на улице Дзержинского: 42-летний водитель Toyota Land Cruiser врезался в ВАЗ. От удара отечественный автомобиль отбросило на 43-летнюю местную жительницу, она получила травмы и была госпитализирована.

Обстоятельства и причины ДТП выясняют сотрудники ГИБДД.

https://dostup1.ru/accident/V-Snezhinske-posle-avarii-mashinu-otbrosilo-na-zhenschinu-perehodivshuyu-dorogu-po-zebre_121704.html