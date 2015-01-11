В Озерске становится все больше активных жителей

8 ноября на торжественном вечере, посвящённом 74 годовщине со дня образования Озерска, состоялось традиционное чествование общественных организаций и учреждений, которые в этом году получили гранты Собрания депутатов и градообразующего предприятия для реализации социальных проектов.

От имени администрации Озерского городского округа с приветствием к собравшимся в зале дворца культуры «Маяк» обратился заместитель главы Александр Бахметьев:

– Поздравляю всех неравнодушных озерчан, которые принимают активное участие в жизни округа. Это хорошо, что с каждым годом таких людей становится всё больше. Ваша деятельность является значимой поддержкой для развития, процветания и благополучия Озерска.

Начался праздничный вечер с выступления военного оркестра войсковой части №3273 под руководством начальника военно-оркестровой службы Алексея Донского. В сентябре этого года в Санкт-Петербурге оркестр принял участие в акции «Вся страна поет Гимн», посвящённой 75-летию Государственного Гимна РФ, проявил высокий профессионализм и исполнительское мастерство.

От имени главы округа Александр Бахметьев вручил руководителю и коллективу военного оркестра Благодарственное письмо. Благодарственными письмами главы округа в этот вечер также были отмечены лауреаты Премии Законодательного Собрания Челябинской области озерчане Галина Баженова и Николай Дындыкин, которые принимают активное участие в общественной жизни и тем самым, по мнению областного Парламента, решают вопросы, связанные с социально-экономическим развитием региона.

Далее выступил председатель Собрания депутатов округа Андрей Кузнеченков:

– Чествование общественных организаций и активных жителей округа в канун годовщины со дня образования города стало традицией. Здесь вы можете встретиться друг с другом и увидеть, что вы не одиноки, что у вас есть единомышленники. Я не перестаю удивляться вашей готовности бескорыстно созидать и заниматься деятельностью, которая очень важна для людей и для развития округа. Примите огромную благодарность за вашу работу от имени Собрания депутатов и председателя Законодательного Собрания Челябинской области Владимира Мякуша.

В торжественной обстановке со сцены ДК «Маяк» прозвучали поздравления в адрес почётных граждан Озерска, которые в этом году празднуют свои юбилейные даты: Ануфриевой Людмилы Яковлевны, Чиликина Владимира Федоровича и Кандрушина Анатолия Семеновича. Невзирая на почтенный возраст, они до сих пор подают пример неравнодушия, своим душевным теплом и безвозмездным трудом преумножают славу и закладывают новые традиции нашего города. В силу возраста и состояния здоровья Людмила Яковлевна и Анатолий Семенович не смогли присутствовать на вечере. На сцену поднялся Владимир Фёдорович Чиликин. Андрей Кузнеченков вручил ему Благодарственное письмо и цветы.

Седьмой год по инициативе Собрания депутатов в Озерском городском округе проходит конкурс социальных проектов. В этом году в нём приняли участие двенадцать претендентов на грант. Победителями и обладателями муниципальных грантов 2019 года стали:

– в номинации «Народная дипломатия» - проект Культурно-досугового центра «Туган-як», руководитель Наталья Владимировна Фомина;

– в номинации «Город активных» - проект Озерского отделения Всероссийского общества инвалидов «Озерск и МЫ – 30 лет вместе!», руководитель Юрий Рифгатович Халиков;

– в номинации «Город для жизни» победитель – проект Дворца творчества детей и молодёжи #ГородБезОпасности, руководитель Дмитрий Юрьевич Колосов;

– в номинации «Город для жизни» - проект театра драмы и комедии «Наш дом» «Театр доступный всем», руководитель Сергей Викторович Баринов;

– в номинации «Город активных» победитель – проект Дворца творчества детей и молодёжи «Клуб интересных идей», руководитель Кристина Сергеевна Нужная.

Победители муниципального конкурса социальных проектов были отмечены Благодарственными письмами.

Торжественный вечер продолжился награждением победителей участников конкурса ФГУП «ПО «Маяк» среди некоммерческих организаций по разработке и реализации на территории округа благотворительных социально значимых проектов. Организаторы праздничного мероприятия особо отметили, что число участников конкурса с каждым годом растёт. В этом году на звание лучших претендовали 32 проекта. Победителями конкурса были признаны следующие проекты:

В номинации «Образование»:

– проект «Open Space 4К», руководитель Жинкина Евгения Владимировна (школа №32);

– «Образовательный проект #ЯвСМИ» и «Минувших лет живая память», руководитель Кочутина Наталья Александровна (Дворец творчества детей и молодежи).

В номинации «Культура»:

– «Лирика чувств», руководитель Фомина Наталья Владимировна (Культурно-досуговый центр, ДК «Маяк»);

– «Маяк: история в лицах», руководитель Воротилова Елена Евгеньевна (Центральная городская библиотека);

– «Доступное искусство» руководитель Шелухина Лариса Юрьевна (Озерский государственный колледж искусств);

– «Открытый формат», руководитель Соловьева Ирина Владимировна (Центр культуры и досуга молодежи).

В номинации «Спорт»:

– «Через тернии к звездам!», руководитель Власов Сергей Александрович (Ассоциация спортивных единоборств),

– «Открой новый мир», руководитель Потеряева Ольга Леонидовна (Дворец творчества детей и молодежи).

В номинации «Забота о ближнем»:

– «Мир равных возможностей», руководитель Максимова Елена Васильевна (Дворец творчества детей и молодежи).

– Производственное объединение «Маяк» давно и успешно занимается благотворительностью, – отметил заместитель генерального директора ФГУП «ПО «Маяк» по экономике и финансам Андрей Порошин. – В год столетия Б.В. Броховича родилась идея организовать конкурс проектов, в результате которых в округе появлялись бы новые социальные объекты. Идея нашла отклик среди жителей округа. В этом году было представлено достаточно много интересных качественных проектов, которые способствуют как развитию округа, так и гражданского общества.

Андрей Порошин поблагодарил социальных партнёров ФГУП «ПО «Маяк», пожелал общественным организациям и активным гражданам новых идей, с которыми они могут принять участие в конкурсе 2020 года.

Руководитель общественной приемной губернатора Челябинской области, председатель Общественной палаты Озерского городского округа Вера Аксенова в этот вечер поздравила несколько общественных организаций, которые в этом году не стали участниками конкурсов и обладателями грантов, тем не менее их деятельность стала важным вкладом в формирование экологической культуры, здорового образа жизни, комфортной городской среды, в развитие волонтёрского движения и охрану общественного порядка.

На сцену поднялись: Екатерина Гаврилова (гимназия № 23) – выступила инициатором множества экологических акций; Влад Крайнов (спортивная студии «UNIVERSALFITNESS») стал идейным вдохновителем акций и флешмобов, направленных на привлечение жителей города к спорту и активному образу жизни; Ксения Русинова (Школы латиноамериканских танцев ArmeniCasa) занимается развитием танцевального движения на общественных началах; Ирина Окунева украсила стены в своём жилом доме, постоянно помогает в организации выставок и мастер-классов по прикладному и художественному творчеству; Людмила Денисова («Серебряные волонтёры Озерска») и Анастасия Романова (волонтёрский проект «Настенька») ежедневно оказывают помощь тем, кто нуждается в ней больше всего; Анатолий Языков (добровольная народная дружина «Озерская») оказывают помощь сотрудникам внутренних дел по охране общественного порядка; Антон Шагаев ( добровольная народная дружина «Озерские автомобилисты»).

В завершение праздничного вечера особо было отмечено, что следующий - 2020 год - будет юбилейным для всей страны и для Озерска. Это год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, а для озерчан – это также год 75-летия со дня образования города. Старт юбилейным мероприятиям дан!

Фото Владимира Беляева.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/41046/