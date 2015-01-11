Время снеговиков и ангелов. Синоптики рассказали про осадки на Южном Урале

По прогнозам Гидрометцентра, сегодня, 14 ноября, на всей территории Челябинской области ожидаются осадки. Снегом завалит города и районы.

Утром столбики термометров покажут -9 градусов. За окнами продолжится снег, в горных районах умеренный. Около полудня осадки ненадолго прекратятся. Воздух немного согреется: -7 градусов. Порывы северо-восточного ветра могут достигать 14 метров в секунду.

На автомобильных и пешеходных дорогах прогнозируется гололедица. Всех участников движения просят быть осторожными. К вечеру температура начнет опускаться, столбики термометров покажут 10 градусов ниже ноля.

Сегодня, православные чтят память Кузьмы и Демьяна. В народе праздник называют Кузьминками. Наши предки считали, что если 14 ноября на дорогах грязь, то до середины зимы продержится довольно теплая погода.

https://www.cheltv.ru/vremya-snegovikov-i-angelov-sinoptiki-rasskazali-pro-osadki-na-yuzhnom-urale/