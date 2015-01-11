Штрафы вырастут в 5 раз. В России внесут поправки в административный кодекс

В Кодекс административных правонарушений будут внесены поправки, а в штрафы за хулиганство увеличат в 5 раз.

Участники правительственного заседания рассказали, что в новой редакции Кодекса может появиться глава, посвященная посягательству на избирательное право человека.

В состав «мелкого хулиганства» войдет отправление нужды в общественных местах. Кстати, законодатели уточнили, что общественным местом считаются все места общего пользования, включая улицы, скверы, парки, вокзалы, аэропорты и так далее. Штрафы за такие нарушения возрастут до 5 тысяч рублей, но могут быть заменены на общественные работы.

Принципиально новым пунктом окажется выгул собак опасных пород без намордников и поводков. Появится пункт и за нарушение на право пользования государственным языком России. За это граждан буду штрафовать на сумму от 3 до 5 тысяч рублей. Возрастет и штраф за оскорбление других граждан, а должностных лиц можно будет привлекать к ответственности за дискриминацию.

Предполагается, что, таким образом, в обновленной версии КоАП вместо 16 глав будет 35. Законодатели уточнили, что конечный вариант документа еще только готовится к обсуждению.

https://www.cheltv.ru/shtrafy-vyrastut-v-5-raz-v-rossii-vnesut-popravki-v-administrativnyj-kodeks/