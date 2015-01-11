Старые камеры-треноги убирают с дорог Южного Урала

С дорог Челябинской области уберут камеры-треноги, которые фиксируют скоростной режим автомобилистов, – вместо них планируют установить стационарные системы видеофиксации.

Решение об этом еще в конце сентября принял губернатор Алексей Текслер. «Мы не будем продлевать контракт на фотовидеофиксацию так называемых передвижных мобильных камер, в народе их еще называют треногами. Контракт действует до конца года, и к компаниям, предоставляющим этот вид услуг, у жителей нашей области накопилось большое количество претензий и вопросов, в том числе на неправомерное, ошибочное выставление штрафных квитанций», – комментирует глава региона.

Деньги из областного бюджета, которые предназначались на функционирование треног, направят на строительство стационарных систем фотовидеофиксации. Их установят на аварийных участках автомобильных дорог областного значения. В настоящее время Госавтоинспекция предложила список из 20 мест.

https://dostup1.ru/society/Starye-kamery-trenogi-ubirayut-s-dorog-Yuzhnogo-Urala_121759.html