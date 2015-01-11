Озерчанин заплатил почти полмиллиона за дачу взятки в 15 тысяч

Как сообщают в пресс-службе УФССП по Челябинской области, озерчанин работал мастером одной из организаций города. Он надеялся спасти ООО от крупного штрафа, который был назначен за нарушение правил движения тяжеловесного и крупногабаритного транспортного средства (ч. 1 ст. 12.21.1 КоАП РФ).

С целью «решить вопрос», мужчина предложил инспектору дорожного надзора ГИБДД 15 тысяч рублей – с тем, чтобы ООО освободили от административной ответственности. Инспектор сообщил руководству о таком предложении. Так что передача денег состоялась уже при оперативном сопровождении сотрудников ОЭБиПК Управления МВД России по Озерску.

В отношении взяткодателя возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ «Дача взятки». Представитель фирмы признал свою вину.

По приговору Озерского городского суда, мужчина должен будет выплатить штраф в 30-кратном размере взятки – 450 тысяч рублей. С рассрочкой в 50 месяцев - до февраля 2020 года. Он исправно вносил сумму, а в последние два месяца погасил остаток долга двумя платежами – по 30 и 50 тысяч рублей. Так что исполнительное производство окончено. Деньги были направлены в доходную часть федерального бюджета.

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