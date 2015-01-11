Забрали у Сочи. Челябинск примет чемпионат России по фигурному катанию-2020

Хорошие новости для поклонников фигурного катания. Челябинск вновь примет чемпионат России в этом зрелищном виде спорта. Сильнейшие фигуристы страны выступят на льду арены “Трактор” в декабре 2020 года.

Об этом в эксклюзивном интервью заявил министр физической культуры и спорта Челябинской области. По словам Леонида Одера, руководителей федерации фигурного катания России впечатлила организация соревнований юниорского гран-при, которые состоялись в сентябре этого года в арене “Трактор”.

“Мы забрали соревнования у Сочи, которому этот чемпионат уже был отдан. Мы убедили наших коллег из федерации, что проведем турнир на гораздо лучшем уровне, они такое решение приняли”, – рассказал министр физической культуры и спорта Челябинской области Леонид Одер.

Помимо чемпионата России по фигурному катанию, в следующем году Южный Урал примет ряд крупных спортивных состязаний – это этапы Кубка мира по фристайлу, игры стран ШОС и БРИКС, международный турнир по водному поло. А уже в декабре этого года под Магнитогорском состоится Кубок мира по сноуборду в параллельных дисциплинах.

https://www.cheltv.ru/zabrali-u-sochi-chelyabinsk-primet-chempionat-rossii-po-figurnomu-kataniyu-2020/