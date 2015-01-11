Европейский циклон принесет на Урал потепление и мокрый снег

Сегодня и в предстоящие двое суток весь Уральский регион окажется в зоне влияния европейского циклона – это означает потепление, осадки, усиление ветра.

После мороза – в ночь на 15 ноября местами столбики термометров в Челябинской области опускались сегодня ночью до 18 и даже до 23 градусов – на Южном Урале потеплеет до 3-5 градусов со знаком минус, на крайнем западе области (Катав-Ивановский, Ашинский районы) столбики термометров попытаются преодолеть нулевую отметку.

В выходные, 16-17 ноября, на погоду в Челябинской области продолжит оказывать влияние теплый сектор циклона: регион ждет оттепель, температура воздуха повсеместно составит от минус 2 до плюс 3, в ночные часы не пустится ниже минус 7.

Что касается осадков, на севере области они будут небольшими и умеренными в виде снега, мокрого снега; на западе возможен дождь. Южноуральскам рекомендовано быть готовыми к возникновению гололедных явлений, перебоям с электроэнергией из-за отложения мокрого снега на проводах. На дорогах возможна гололедица.

https://dostup1.ru/society/Evropeyskiy-tsiklon-prineset-na-Ural-poteplenie-i-mokryy-sneg_121773.html