Что этот уикенд нам готовит?

Афиша для тех, кто не желает сидеть, сложа руки!

15 ноября

18-30 ДК "Строитель"

ДК "Строитель" отмечает юбилей!

Концерт "Храним, творим и созидаем!"

18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Убийца", жестокая комедия (18+)

16 ноября

11-00 бк "Баскервиль"

Марафон 9-ый тур 2-3 группы «Пирамида свободная».

11 и 13-00 Теарт кукол "Золотой петушок"

"Как Маша поссорилась с подушкой", 3-5 лет (малый зал)

16-00 ДК им.А.С.Пушкина

Концертная программа "А знаешь, всё ещё будет..."

17-00 ДК "Маяк"

Шоу «Танцевальный континент». В программе принимают участие лучшие хореографические коллективы Озёрска: ансамбли народного танца «Родничок», «Зарево», «Каблучок», «Сорока», «Купава», хореографические студии «Вдохновение» и «Шанс», коллектив современного танца «Пари-вояж», школа танцев «E-motion», ансамбль бального танца «Золушка», театр танца и костюма «Леанель», коллектив восточного танца «Айша».

19-00 Театр драмы и комедии "Наш дом"

Оркестр волынщиков. Концерт "City Pipe2. Серия концертов "Музыка ручной работы" (6+)

17 ноября

11 и 13-00 Театр кукол "Золотой петушок"

"Курочка Ряба", 3-5 лет(малый зал)

11-00 Театр драмы и комедии "Наш дом"

Как Федор дочь Кощея полюбил, сказка (6+)

С 11 до 17-00 Центральная городская библиотека

Выставка "Нижнетагильский поднос".

17-00 ДК "Маяк"

Новая встреча в Клубе Таланты и поклонники ДК Маяк.

С программой "Мои любимые песни (Булат Окуджава)" выступит известный автор-исполнитель Светлана Спесивцева. В концерте примет участие Галина Марченко (аккордеон).

18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

Спиннинг, или как папа получил красную карточку, семейная комедия (16+)

Челябинск

16 ноября

12-00 парк Гагарина

Масштабный фестиваль ЗОЖ «Осенний батл», поучаствовать в котором сможет любой желающий и совершенно бесплатно.

Организаторы обещают феерическое настроение, полевую кухню, интересную фотосессию, конкурсы и достойные призы!

17 ноября

9-00 конференц-зал отеля Radisson

Событие для женщин и семейных пар, планирующих и в ожидании чуда! Семинары и мастер-классы от ТОПовых экспертов

Консультации от ведущих роддомов г. Челябинска и специалистов в области материнства

Зона тест-драйва материнства и "вертикальных" родов

Pregnancy Market

17-00 ла "Трактор"

ХК Трактор - ХК Автомобилист

Екатеринбург

16 ноября

17-00 Академия единоборств РМК

Турнир по смешанным единоборствам RCC: Intro. На арене Академии единоборств РМК пройдет 12 поединков с участием бойцов из России, Бразилии и США.

18-30 цк "Урал"

В рамках VIII Международного фестиваля трайбл культуры Tribal Beat Fest на главной сцене ЦК «Урал» пройдет гала-концерт: яркое, уникальное по своей зрелищности танцевальное шоу, наполненное завораживающей атмосферой трайбл дэнс!

19-00 кт "Дом кино"

Екатеринбург собрал участников Международного Фестиваля короткометражного кино КИНОSTART! Приглашаем ВСЕХ желающих на финальный показ ЛУЧШИХ ФИЛЬМОВ, лучших конкурсных работ.

Александра Лебедева