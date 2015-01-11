Что этот уикенд нам готовит?
Афиша для тех, кто не желает сидеть, сложа руки!
15 ноября
18-30 ДК "Строитель"
ДК "Строитель" отмечает юбилей!
Концерт "Храним, творим и созидаем!"
18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Убийца", жестокая комедия (18+)
16 ноября
11-00 бк "Баскервиль"
Марафон 9-ый тур 2-3 группы «Пирамида свободная».
11 и 13-00 Теарт кукол "Золотой петушок"
"Как Маша поссорилась с подушкой", 3-5 лет (малый зал)
16-00 ДК им.А.С.Пушкина
Концертная программа "А знаешь, всё ещё будет..."
17-00 ДК "Маяк"
Шоу «Танцевальный континент». В программе принимают участие лучшие хореографические коллективы Озёрска: ансамбли народного танца «Родничок», «Зарево», «Каблучок», «Сорока», «Купава», хореографические студии «Вдохновение» и «Шанс», коллектив современного танца «Пари-вояж», школа танцев «E-motion», ансамбль бального танца «Золушка», театр танца и костюма «Леанель», коллектив восточного танца «Айша».
19-00 Театр драмы и комедии "Наш дом"
Оркестр волынщиков. Концерт "City Pipe2. Серия концертов "Музыка ручной работы" (6+)
17 ноября
11 и 13-00 Театр кукол "Золотой петушок"
"Курочка Ряба", 3-5 лет(малый зал)
11-00 Театр драмы и комедии "Наш дом"
Как Федор дочь Кощея полюбил, сказка (6+)
С 11 до 17-00 Центральная городская библиотека
Выставка "Нижнетагильский поднос".
17-00 ДК "Маяк"
Новая встреча в Клубе Таланты и поклонники ДК Маяк.
С программой "Мои любимые песни (Булат Окуджава)" выступит известный автор-исполнитель Светлана Спесивцева. В концерте примет участие Галина Марченко (аккордеон).
18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
Спиннинг, или как папа получил красную карточку, семейная комедия (16+)
Челябинск
16 ноября
12-00 парк Гагарина
Масштабный фестиваль ЗОЖ «Осенний батл», поучаствовать в котором сможет любой желающий и совершенно бесплатно.
Организаторы обещают феерическое настроение, полевую кухню, интересную фотосессию, конкурсы и достойные призы!
17 ноября
9-00 конференц-зал отеля Radisson
Событие для женщин и семейных пар, планирующих и в ожидании чуда! Семинары и мастер-классы от ТОПовых экспертов
Консультации от ведущих роддомов г. Челябинска и специалистов в области материнства
Зона тест-драйва материнства и "вертикальных" родов
Pregnancy Market
17-00 ла "Трактор"
ХК Трактор - ХК Автомобилист
Екатеринбург
16 ноября
17-00 Академия единоборств РМК
Турнир по смешанным единоборствам RCC: Intro. На арене Академии единоборств РМК пройдет 12 поединков с участием бойцов из России, Бразилии и США.
18-30 цк "Урал"
В рамках VIII Международного фестиваля трайбл культуры Tribal Beat Fest на главной сцене ЦК «Урал» пройдет гала-концерт: яркое, уникальное по своей зрелищности танцевальное шоу, наполненное завораживающей атмосферой трайбл дэнс!
19-00 кт "Дом кино"
Екатеринбург собрал участников Международного Фестиваля короткометражного кино КИНОSTART! Приглашаем ВСЕХ желающих на финальный показ ЛУЧШИХ ФИЛЬМОВ, лучших конкурсных работ.
Александра Лебедева