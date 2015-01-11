Медицинские справки для получения водительских прав сильно подорожают

Цены на медицинские справки, необходимые для получения водительских прав, могут сильно измениться. Прогнозируемое повышение обусловлено тем, что министерство здравоохранения Российской Федерации внесло изменения в правила проведения обязательного медосвидетельствования водителей.

Основным нововведением станет то, что всем желающим получить права нужно будет сдать анализы на наличие в биоматериале следов наркотических веществ. Также по новым правилам в крови будут искать карбогидрат-дефицитный трансферрин. По этому показателю можно будет определить, злоупотребляет ли человек алкоголем. При длительном употреблении спиртных напитков, этот показатель будет превышен.

Все это напрямую отразится на стоимости медицинской справки. На данный момент для того, чтобы приобрести подобную справку в Челябинске, вам нужно будет потратить от 700 рублей до 1500 тысяч. 22 ноября в силу вступят изменения и цена может вырасти на несколько тысяч рублей.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/meditsinskie-spravki-dlya-polucheniya-voditelskikh-prav-silno-podorozhayut/