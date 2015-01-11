За выходные на дорогах Южного Урала выявлено 198 нетрезвых водителей

За минувшие выходные на дорогах Челябинской области выявлено 198 водителей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 178 водителей в состоянии опьянения, а также отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. Все привлечены к административной ответственности, им грозит лишение прав на срок от полутора до двух лет и штраф в размере 30 тыс. рублей.+

Кроме того, за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения к уголовной ответственности привлечено 20 водителей. Максимальное наказание за это – лишение свободы на срок до двух лет.

За выходные на Южном Урале зарегистрировано 16 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и 17 получили травмы, сообщает региональное УГИБДД.

https://dostup1.ru/society/Za-vyhodnye-na-dorogah-Yuzhnogo-Urala-vyyavleno-198-netrezvyh-voditeley_121831.html