Мы творим, храним и созидаем

- под таким девизом дворец культуры «Строитель» отметил свое 60-летие: в торжественном вечере приняли участие творческий коллектив и зрители, поздравить учреждение с праздником пришли официальные лица. Самым главным подарком юбилярам стал полный зал.

Началось мероприятие с теплых слов, адресованных коллективу и ветеранам ДК от имени органов местного самоуправления. Депутат Собрания депутатов Андрей Лучников назвал дворец культуры храмом души и отметил тот существенный вклад, который вносит «Строитель» в развитие культурной жизни округа: «Я часто бываю во дворце и наблюдаю постоянный творческий поиск, при этом здесь по-домашнему душевно и тепло».

Виктор Кудревич, директор Культурно-досугового центра, в состав которого входит ДК «Строитель» (руководитель - Наталья Меркулова), подтвердил, что учреждение продолжает лучшие традиции и неустанно двигается вперед:

- Сегодня традиционную деятельность дворца успешно дополняет проект «Университет третьего возраста», реализуемый уже несколько лет и направленный на повышение качества жизни старшего поколения. Важность этой работы отмечена на областном уровне, мы, со своей стороны, стараемся создать максимально комфортные условия для активного долголетия. Чтобы наши ветераны встречались, общались и занимались в уютном дворце, был отремонтирован фасад, заменены окна и многое еще предстоит сделать.

Свои поздравления коллективу дворца культуры адресовали: председатель совета ветеранов Озерского городского округа Иван Гашев, председатель совета ветеранов ПО «Маяк» Генадий Завгородний, председатель Совета ветеранов ЮУС Наталья Шейко, председатель Общественной организации «Память сердца» Виктор Растов. Они поблагодарили учреждение за сотрудничество и открытость, за то, что его сотрудники делают жизнь города радостнее и ярче.

За многие десятилетия во дворце культуры «Строитель» сформировалась особая творческая атмосфера, появились свои таланты и поклонники – об этом собравшимся в зале рассказал документальный фильм. Бурными аплодисментами приветствовали участники торжества тех, кто вписал в историю дворца культуры яркие страницы, некоторые из этих личностей находились в зале: руководитель театрального коллектива Богатиков А.П., режиссер Жирнова А.В., артист оркестра «Россияне» Юшкевич В.Б., хореограф Кондрат Т.Ю. руководители ансамбля бального танца Пантюхин С.О. и Третьякова Ю.В., руководитель коллектива «Гармонь» Белкин В.Н., хормейстеры - Синодская И.А., Широкова Д.А., Немиров Ю.А., главный бухгалтер Шабанова Е.В, делопроизводитель Крылова О.Р. закройщица Санталова Н.Ю.

Юбилейный концерт в «Строителе» открыл Народный коллектив оркестр русских народных инструментов «Россияне» под руководством главного дирижера Заслуженного работника культуры РФ. Бориса Борисова и солисты оркестра Александр Великанов, Наталья Федотова, Олег Шаков.

Во втором отделении волшебную силу искусства продемонстрировали коллективы и исполнители, для кого немыслима жизнь без творчества, без сцены: ансамбль «С песней по жизни», поэт Георгий Кашков, клуб «Танцуй пока молодой», Образцовый хореографический коллектив «Купава», победитель всевозможных конкурсов и фестивалей Александр Гапонов, хор ветеранов «Рябинушка», участник областного конкурса «Марафон талантов» Петр Петровский, обладатель Гран-при всероссийского фестиваля эстрадного творчества Евгений Гилев, ансамбль национальной песни «Ляйсан», клуб восточного танца «Айша», вокалисты - Сергей Ермолин, Константин Дедов, Ольга Валуева, Юрий Азанов, Дмитрий Мыларщиков.

Итог вечера подвели ведущие праздника:

- В день рождения мы желаем нашему второму дому процветания и долгих лет успешной деятельности. Пусть атмосфера творчества, которой наполнены стены «Строителя», вдохновляет на созидание. Двери дворца культуры всегда открыты для жителей округа! Мы творим, храним и созидаем!

Фото Владимира Беляева.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/41105/