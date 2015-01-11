Будут штрафовать. Две трети российских АЗС не доливают топливо

Минпромторг сообщил о том, что недолив топлива на российских заправках в несколько раз превышает норму. Причем, общее число недобросовестных заправок составляет около двух третей по стране.

В пресс-службе Минпромторга опубликовали результаты проверок, проведенных в течение 2019 года в Центральном федеральном округе. Согласно этим данным, при наливе 10-ти литров топлива, заправщики не доливают от 50 до 90 мл, при норме в 25 мл. А при наливе 50-ти литров топлива, недолив составлял в среднем 200-300 мл.

В ведомстве также отметили, что такое явление является систематическим, топливо не доливают почти две трети АЗС.

На прошлой неделе Росстандарт сообщил, что ввел в правительство законопроект о штрафах за недолив на АЗС. Новый закон об оборотных штрафах касается пока только автозаправок, а не нефтебаз.

В ведомстве считают, что такие меры позволят избежать мошенничества по донастройке оборудования на автозаправках, и они не коснутся небольших добросовестных компаний. Вследствие нарушений предприятия будут платить серьезные штрафы.

https://www.cheltv.ru/budut-shtrafovat-dve-treti-rossijskih-azs-ne-dolivayut-toplivo/