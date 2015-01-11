Заболеваемость ОРВИ на Южном Урале приблизилась к эпидпорогу

За последнюю неделю уровень заболеваемости ОРВИ в Челябинской области приблизился к эпидемиологическому порогу – до объявления эпидемии не хватает всего 7%.

С 11 по 17 ноября диагноз ОРВИ поставлен свыше 20 тыс. южноуральцев, что выше уровня предыдущей недели на 17%.

«Уровень заболеваемости ниже порога на 7% по всем возрастным группам и соответствует среднемноголетним показателям», – уточнили в региональном Роспотребнадзоре.

Сезонный подъем заболеваемости вызван циркуляцией риновирусов и вирусов парагриппа, при проведении лабораторных исследований вирусы гриппа не выделялись.

«По данным на 15 ноября, в Челябинской области от гриппа привито свыше 1 млн жителей», – отмечается в сообщении.

Бесплатно в этом году вакцинируются дети в возрасте с шести месяцев, работники медицинских и образовательных организаций, транспорта и коммунальных организаций, призывники, студенты, беременные, граждане после 60 лет, а также имеющие хронические заболевания легких и сердечно-сосудистой системы, ожирение или метаболические нарушения. За счет личных средств можно привиться в частных медицинских организациях, имеющих лицензию на осуществление вакцинопрофилактики.

https://dostup1.ru/medicine/Zabolevaemost-ORVI-na-Yuzhnom-Urale-priblizilas-k-epidporogu_121893.html