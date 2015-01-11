Под Снежинском столкнулись 3 автомобиля, есть пострадавшие

Три человека пострадали в результате столкновения трех автомобилей под Снежинском.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на втором километре дороги Снежинск – Иткуль.

Как сообщает региональное УГИБДД, 38-летняя женщина, управляя Kia Picanto, при обгоне не справилась с управлением и совершила столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Lada и попутным Volkswagen Golf.

Пострадали три человека: водители отечественной машины и Kia, а также пассажирка иномарки.

По факту ДТП проводится разбирательство.

https://dostup1.ru/accident/Pod-Snezhinskom-stolknulis-3-avtomobilya-est-postradavshie_121901.html