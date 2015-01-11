Серебро Булата Окуджавы

Во Дворце культуры «Маяк» с успехом прошел творческий вечер Светланы СПЕСИВЦЕВОЙ с новой программой «Мои любимые песни (Булат Окуджава)». Зал клуба «Таланты и поклонники» был заполнен ценителями серебряного голоса Светланы.

Несмотря на то, что в концерте принимали участие музыкант Галина Марченко и юные воспитанницы студии «Островок» Александра Кислицина и Ирина Кутузова, все равно концерт воспринимался как монолог, в котором звучали не только песни, но и стихи Булата Шалвовича.

«То ли Окуджава так написал свои песни, то ли Светлана так здорово их исполняет» - прозвучала фраза из уст коллеги, и это, конечно, высокая оценка.

Кто-то даже сказал в конце вечера: «Спасибо за ваш подвиг!»

Однако исполнительница подвигом свой творческий вечер не считает. «Это для меня праздник. И я его еще долго буду вспоминать» - подчеркнула Светлана Спесивцева.

Для тех, кто по какой-то причине не смог побывать на встрече с миром Окуджавы – наш видеосюжет.

Александр Волынцев