«Ночь в театре» продолжает знакомить зрителя с современным театральным искусством

23 ноября в Озерске в десятый раз пройдёт фестиваль экспериментальных театральных форм. За время своего существования он стал крупным культурным событием не только для Озерского городского округа, но и для всей Челябинской области.

В первый раз «Ночь в театре» проводилась в 2010 году. На тот момент этот формат был новаторским. Сегодня подобная форма взаимодействия со зрителями стала довольно распространённой. Тем не менее озерский фестиваль по-прежнему остаётся уникальным, поскольку объединяет под одной крышей, на нескольких сценических площадках театральные коллективы самых разных направлений: от кукольного до пластического спектакля, от эскиза до полноценной постановки.

– Мы стараемся показать зрителю широкий спектр театрального искусства, и совершенно точно можно сказать, что в таком формате не работает ни один из театров. Поэтому фестиваль всегда интересен нашим коллегам, с которыми мы общаемся на различных семинарах и форумах, – подчеркнул руководитель театра «Наш дом» Вячеслав Максимов.

Традиционно фестиваль получает поддержку от учредителя театра «Наш дом» - администрации Озерского городского округа и очень существенную финансовую помощь в подготовке фестиваля на протяжении нескольких лет оказывает градообразующее предприятие - Производственное объединение «Маяк».

За десять лет фестиваль «Ночь в театре» стал доброй традицией и визитной карточкой Озерска. Как отметил Вячеслав Максимов, озерский фестиваль является известным и авторитетным в театральном мире:

– В прошлом году фестиваль был посвящён 70-летнему юбилею театра и проводился в торжественной парадной обстановке. В этом году мы решили устроить тихий домашний «Квартирник». В каждом уголке театра будет разворачиваться своя история, как это и происходит на "квартирниках", где аудитория делится на группы по интересам и творческий процесс проходит в живой неформальной атмосфере.

Интересно, что у фестиваля есть свои постоянные участники, например, Новый художественный театр из Челябинска.

Театр «Век жизни» из Перми приезжал каждый год и планировал принять участие в фестивале и на этот раз. Но, к сожалению, планы изменились, и в этом году коллектив не сможет приехать в Озерск, поэтому в программу фестиваля были внесены изменения.

Ежегодно озерского зрителя удивляют и новые коллективы. В этом году таких театров, которым предстоит познакомиться с Озерском и с фестивалем, четыре:

– Впервые в этом году в Озерск приедет Краснотурьинский театр кукол, – рассказал о новых участниках фестиваля Вячеслав Максимов.

– Приедет театр-студия из Перми с креативным названием «Никакой театр».

Из Москвы мы ждём достаточно известный коллектив под названием «ЯТеатр», который представит пластический спектакль на большой сцене.

Первый раз будет выступать у нас независимый театр «ТУТ» из Екатеринбурга.

Коллектив озерского театра каждый год в рамках фестиваля представляет свой эскиз спектакля. Не будет исключением и нынешний показ:

– Озерский режиссёр Никита Золин берёт к постановке пьесу «Шлагбаум». Эскиз этого моноспектакля будет представлен 23 ноября.

Второй эскиз готовится совместно челябинским режиссёром Олегом Ивановым с труппой театра «Наш дом» по пьесе Дона Нигро «Темные сонеты леди».

Подготовка к фестивалю начинается задолго до его проведения. По всей России рассылается положение об озерском фестивале, принимаются заявки от участников, просматриваются описания работ, после чего отбираются наиболее интересные, из которых и формируется программа фестиваля. Следует подчеркнуть, что в этом году было подано более двадцати заявок из театров других городов, из которых в программу озерского фестиваля были включены семь спектаклей.

Как сказано в афише, 23 ноября зрителей ждет незабываемый праздник театра. На площадках между спектаклями в off-программе будут проходить театральные перфомансы. Начало фестиваля в 20:00 часов.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/41134/