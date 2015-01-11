В Челябинской области введут штраф для уличных гадалок и попрошаек

В Челябинской области обсуждаются поправки в закон «Об административных правонарушениях», которые предусматривают ответственность за приставание к гражданам в общественных местах с целью попрошайничества.

Предлагаемые изменения связаны, в том числе с ростом числа протоколов о нарушении ПДД, составленных сотрудниками Госавтоинспекции в отношении граждан, находившихся на проезжей части и занимавшихся попрошайничеством, в связи с созданием помех в движении транспортных средств либо за причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего.

Мониторинг законодательства субъектов РФ показал, что административная ответственность за попрошайничество установлена в ряде других регионов.

Как пояснил председатель комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению Анатолий Брагин, депутаты исходят из того, что «наказуемым считается деяние, выражающееся в назойливом приставании к гражданам на улицах или иных общественных местах с целью гадания, попрошайничества путем осуществления действий в отношении других граждан против их воли – хватание за руки, одежду, личные предметы и так далее – с целью купли-продажи, обмена или приобретения вещей, извлечение выгоды иным способом».

«Ситуация, когда человек в пассивной форме просит милостыню – молча стоит с протянутой рукой, табличкой и так далее, – не носит противоправного характера», – уточнили в комитете.

Закон «Об административных правонарушениях в Челябинской области» предлагается дополнить статьей 132, устанавливающей административную ответственность за приставание к гражданам с целью попрошайничества. В качестве санкции за указанное правонарушение предлагается предусмотреть предупреждение или штраф в размере 1-3 тыс. рублей. Полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях по статье 132 предлагается наделить полицейских.

Поправки предлагается внести также в закон «О соблюдении общественного порядка на территории Челябинской области».

Комитет по законодательству одобрил предлагаемые изменения, первое чтение законопроекта пройдет на ноябрьском заседании Заксобрания.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-vvedut-shtraf-dlya-ulichnyh-gadalok-i-poproshaek_121944.html