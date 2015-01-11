В эти выходные все мы отмечаем «День матери»! Праздничная афиша по этому поводу!

В эти выходные все мы отмечаем "День матери"! Куда повести мамочку, чем её порадовать? Всё самое интересное в нашей афише!
Ну, и, конечно, здесь вы найдёте расписание мероприятий для малышей!
Озёрск
Все выходные: с 22-го ноября глк "Егоза" открывает новый сезон! Для Вас будут работать трасса и подъёмник для начинающих, прокат горно-лыжного оборудования и служба инструкторов.
Для желающих совместить полезное со вкусным - аренда мангальных зон.
С 29 ноября планируется запуск основного подъёмника, трассы "Спортивной", тюбинга и кафе.
22 ноября
19-00 ДК "Строитель"
Вас ждут прославленные участники команды «Суперстар» со своей новой программой!
23 ноября
11-00 бк "Баскервиль"
Коммерческий парный турнир «Пирамида свободная».
11-00
"Заяц, лиса и петух", озорная сказка, 5-6 лет (большой зал)
20-00 Театр драмы и комедии "Наш дом"
X Фестиваль экспериментальных театральных форм «Ночь в театре»
24 ноября
11-00 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Давай дружить, Ромашка!" Сказка для малышей (0+)
11-00 Театр кукол "Золотой петушок"
Гастроли театра кукол из Краснотурьинска! Спектакль "Огневушка" по мотивам сказа П.Бажова для детей старше 6 лет.
11-00 Театр кукол "Золотой петушок"
Открытие Второй выставки "50 счастливых мам"
12-00 ДК "Маяк"
Праздничный концерт детских творческих коллективов «Букет улыбок подарим мы маме», посвященный Дню матери!
18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Учитесь водить автомобиль заочно". Вечер французской комедии (12+)
Челябинск
Все выходные: трк"Космос". Дверь в Хогвартс - первый в России интерактивный шоу-парк магии, иллюзий и настоящего волшебства! Карта путешествия по магическому миру - 1200 м2.
24 ноября
14-00 Банкет-Холл «Версаль»
Безлимитная дегустация тортов в рамках международного кондитерского конкурса International Pastry Cup!
Екатеринбург
Все выходные: Свердловская организация «Союза кинематографистов РФ». Дни современного немецкого кино.
23 ноября
13-00 "Екатеринбург ЭКСПО"
Встречаемся на экстремальном шоу: AUTOSOUND: Уральские Монстры 2019!
22-00 Tele Club
Футуристический фестиваль электронной музыки Tesla.