В эти выходные все мы отмечаем «День матери»! Праздничная афиша по этому поводу!

В эти выходные все мы отмечаем "День матери"! Куда повести мамочку, чем её порадовать? Всё самое интересное в нашей афише!

Ну, и, конечно, здесь вы найдёте расписание мероприятий для малышей!

Озёрск

Все выходные: с 22-го ноября глк "Егоза" открывает новый сезон! Для Вас будут работать трасса и подъёмник для начинающих, прокат горно-лыжного оборудования и служба инструкторов.

Для желающих совместить полезное со вкусным - аренда мангальных зон.

С 29 ноября планируется запуск основного подъёмника, трассы "Спортивной", тюбинга и кафе.

22 ноября

19-00 ДК "Строитель"

Вас ждут прославленные участники команды «Суперстар» со своей новой программой!

23 ноября

11-00 бк "Баскервиль"

Коммерческий парный турнир «Пирамида свободная».

11-00

"Заяц, лиса и петух", озорная сказка, 5-6 лет (большой зал)

20-00 Театр драмы и комедии "Наш дом"

X Фестиваль экспериментальных театральных форм «Ночь в театре»

24 ноября

11-00 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Давай дружить, Ромашка!" Сказка для малышей (0+)

11-00 Театр кукол "Золотой петушок"

Гастроли театра кукол из Краснотурьинска! Спектакль "Огневушка" по мотивам сказа П.Бажова для детей старше 6 лет.

11-00 Театр кукол "Золотой петушок"

Открытие Второй выставки "50 счастливых мам"

12-00 ДК "Маяк"

Праздничный концерт детских творческих коллективов «Букет улыбок подарим мы маме», посвященный Дню матери!

18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Учитесь водить автомобиль заочно". Вечер французской комедии (12+)

Челябинск

Все выходные: трк"Космос". Дверь в Хогвартс - первый в России интерактивный шоу-парк магии, иллюзий и настоящего волшебства! Карта путешествия по магическому миру - 1200 м2.

24 ноября

14-00 Банкет-Холл «Версаль»

Безлимитная дегустация тортов в рамках международного кондитерского конкурса International Pastry Cup!

Екатеринбург

Все выходные: Свердловская организация «Союза кинематографистов РФ». Дни современного немецкого кино.

23 ноября

13-00 "Екатеринбург ЭКСПО"

Встречаемся на экстремальном шоу: AUTOSOUND: Уральские Монстры 2019!

22-00 Tele Club

Футуристический фестиваль электронной музыки Tesla.