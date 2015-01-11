Спасибо инфляции. Россиянкам проиндексируют маткапитал

Оставшаяся на счету сумма материнского капитала будет проиндексирована. Остаток подрастет на уровень годовой инфляции/

Об этом сообщает “Российская газета” со ссылкой на разъяснения Пенсионного фонда России.

В настоящее время сертификат выдается на сумму составляет 453 тыс. 26 рублей. Если семья потратила не всю сумму, то остаток будет проиндексирован.

Отметим, что программа работает с 2007 года и продлена до 2021 года. Выплаты начисляются за рождение второго и последующих детей. С прошлого года семьи с невысоким доходом получили право получать небольшие суммы ежемесячно со счета. В следующем году сумма будет приравнена к 466 тыс. рублей.

https://uralpress.ru/news/federaciya/spasibo-inflyacii-rossiyankam-proindeksiruyut-matkapital