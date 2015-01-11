Нет химреагентам: Алексей Текслер призвал отказаться от существующего способа борьбы с гололедом на дорогах

Глава региона провел совещание по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Большое внимание уделили содержанию уличных дорог, а также планам на год грядущий.

Губернатор настаивает: от химических реагентов в борьбе с гололедом необходимо отказываться, есть более современные способы очистки полотна. По мнению Алексея Текслера, эти аспекты необходимо учитывать в первую очередь при выборе подрядчика, который будет заниматься содержанием городских дорог.

«Самое главное сейчас это, конечно же, обеспечить качественное содержание дорог, и региональных, и муниципальных. У подрядчиков должны быть необходимые компетенции, в достаточном количестве соответствующая техника, и конечно же, коллеги, пора поставить точку в вопросе применения химреагентов, надо двигаться в сторону приоритетной сухой очистки и применения соответствующих противогололедных материалов крайне дозировано и с последующей уборкой того, что остается после применения этих материалов»,

— четко отметил губернатор.

Жалобы на дороги от людей поступают регулярно, в том числе не довольны содержанием полотна в областном центре. Губернатор уточнил, что городу в этом направлении будет уделено особое внимание.

Кроме ситуации с содержанием лорог в областном центре, на совещании уделили внимание и другим вопросам. Так, министр дорожного хозяйства и транспорта региона рассказала об итогах реализации нацпроекта. В этом году Челябинская область в этом направлении достигла 100%-ых показателей. В столице области были отремонтированы 19 улиц, чуть меньше — 13 — реконструировали в Магнитогорске. По области перестроили 100 километров дорог. На будущий год планы не менее грандиозны: в регионе планируют отремонтировать более 850 километров дорожного полотна. На эти цели направят 3,48 млн рублей, из которых 1,6 — средства федерального бюджета.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/net-khimreagentam-aleksey-teksler-prizval-otkazatsya-ot-sushchestvuyushchego-sposoba-borby-s-gololed/