Сотрудники Госавтоинспекции предупреждают о введении ограничения в движении большегрузного транспорта в город Челябинск в период подготовки к Новому году

В предновогодние дни будет ограничено движение большегрузного автотранспорта и автомобилей габаритной спецтехники грузоподъемностью свыше 10 тонн в областном центре.

Это связано с увеличением количества транспортных средств на улицах Челябинска в период подготовки населения области к Новому году. В этих условиях передвижение по городским магистралям тяжеловесной и специальной техники приводит к увеличению дорожного трафика и может повлечь за собой совершение дорожно-транспортных происшествий с тяжелыми последствиями.

Для предотвращения аварий с участием большегрузного автотранспорта с 20 по 31 декабря вводится ограничение его передвижения с 06.00 до 22.00 часов.

Представителей компаний просят заранее спланировать логистику и маршруты движения.