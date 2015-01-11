Фестиваль «Ночь в театре» прошёл в атмосфере шестидесятых

Тема «Квартирника» задала всему происходящему стиль, который нашёл отражение в оформлении импровизированной площадки в фойе театра и в костюмах артистов. Фестиваль получился очень атмосферным и, как всегда, подарил зрителям возможность ненадолго стать соавторами экспериментального театрального действия.

В этом году фестиваль отметил небольшой юбилей – он проходил в Озерске в десятый раз. Эта цифра для организаторов стала поводом задуматься о его перспективах на будущее. Как и в прежние годы, действие которое предлагалось зрителям, было уникальным по своему содержанию, тематике, площадкам, спектаклям и коллективам. В этом и заключается вся прелесть фестиваля, событие происходит один раз, здесь и сейчас, и потом больше никогда не повторяется.

О востребованности фестиваля у озерских зрителей говорит тот факт, что билеты на него были полностью распроданы. Озерчане любят этот праздник современного искусства и каждый год ждут от него интересных открытий и находок.

В первой части вечера действие разворачивалось на четырёх площадках, затем на большой сцене прошёл показ пластического спектакля «Исповедь» московского театра. В третьей части вновь действие было поделено на четыре сцены, на каждой из которых демонстрировались свои спектакли. Одновременно со спектаклями в фойе звучали стихи и живая музыка.

Одним из участников фестиваля этого года стал Краснотурьинский театр кукол, который приехал в Озерск впервые и привёз спектакль-сказ по произведениям Павла Бажова «Огневушка».

– Мы не первый год сотрудничаем с постановочными группами вашего театра кукол. В этом году мы решили подать заявку для участия в фестивале «Ночь в театре». Нам посчастливилось попасть в афишу фестиваля, и мы с удовольствием приехали в Озёрск. Но, а поскольку мы привезли кукольный спектакль, то на второй день своей гастрольной поездки мы решили выступить в театре кукол «Золотой петушок».

В Озерск мы привезли спектакль «Огневушка». В этом году исполняется 140 лет со дня рождения Павла Петровича Бажова, этот юбилей отмечается по всей стране и у нас в Свердловской области. Наш театр получил грант губернатора. На эти средства постановочной группой из Санкт-Петербурга был подготовлен спектакль, который сегодня мы привезли к вам, – рассказала руководитель литературно-драматургической части Краснотурьинского театра кукол Елена Панёва.

Фестиваль завершён, а театр готовится к новой встрече со зрителями, которых ждёт ещё одна премьера. 29 ноября «Наш дом» приглашает зрителей на новую постановку – спектакль «Тесный мир».

Фото Владимира Беляева.