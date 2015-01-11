В Челябинской области похолодает до –20

Ночью 28 ноября температура воздуха в восточных районах Челябинской области опустится до минус 15-20 градусов.

В остальных территориях ожидается минус 11-14 градусов ночью. Днем потеплеет до минус 1-6 градусов, на востоке будет минус 10. Прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков, местами возможна слабая изморозь. Отдельные порывы ветра будут достигать скорости 14 метров в секунду.

В Челябинске 28 ноября ожидается минус 12-14 градусов ночью и минус 2-4 – днем. Синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков.

Напомним, по данным центра Фобос, декабрь в этом году будет теплее обычного.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-poholodaet-do-20_122112.html