В 2020 году расходы на зарплату бюджетников вырастут на 7,2%

В 2020 году расходы на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы в Челябинской области вырастут на 7,2% и составят 48,34 миллиарда рублей.

В 2019 году на эти цели планировалось потратить 45,07 миллиарда рублей.

Об этом сообщила первый заместитель губернатора Ирина Гехт на публичных слушаниях по проекту бюджета на 2020-2022 годы.

В структуре расходов 36,2% от общей суммы средств приходится на Министерство образования и науки. В этом ведомстве рост расходов на зарплату составит 11,29%. В 2020 году на зарплату запланировано 42,75 миллиарда рублей (первоначальный план 2019 года – 38,415 миллиарда рублей.

Наибольший прирост заработной платы будет обеспечен в министерстве физической культуры и спорта - 26,19%. Для работников ведомства в бюджете будущего года зарезервировано 3,63 миллиарда рублей (в первоначальном плане 2019 года - 2,87 миллиарда рублей).

В учреждениях, относящихся к министерству здравоохранения, расходы на заработную плату вырастут на 11,84% и составят 37,52 миллиарда рублей (в первоначальном плане 2019 года - 33,3 миллиарда рублей). В минсоце на зарплату запланировано затратить 31,26 миллиарда рублей (прирост к 2019 году 10,62%).

В министерстве культуры траты на заработную плату запланированы с уменьшением на 10,09% - 3,19 миллиарда рублей (в этом году - 3,55 миллиарда рублей).

https://uralpress.ru/news/ekonomika/v-2020-godu-rashody-na-zarplatu-byudzhetnikov-vyrastut-na-72