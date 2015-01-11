Юрий Башмет помогает культурному развитию озерских детей

Юные озерские музыканты впервые приняли участие в Музыкальной академии атомных городов под патронажем Юрия Башмета. Второй раз подряд она прошла в г. Снежинск и собрала порядка 80 одаренных детей и их преподавателей из почти двух десятков территорий.

В 2018 году проект был реализован в Снежинске и Новоуральске программой “Территория культуры Росатома” и “Русским концертным агентством”. В нынешнем году Музыкальная академия получила долгожданное продолжение и развитие.

Старт Музыкальной академии был дан 24 октября блестящим концертом педагогов-наставников и Камерного оркестра “Солисты Москвы” под управлением Юрия Башмета. Однако главным компонентом Академии была и остаётся, в первую очередь, насыщенная и кропотливая персонализированная работа мастеров с одарёнными детьми.

На ежедневных мастер-классах и сами дети, и их преподаватели из атомградов получали массу практических рекомендаций. Некоторые наработки они смогли воплотить уже к финалу Академии в рамках совместных концертных выступлений. Даже в эти весьма сжатые сроки – за пять дней обучения - Музыкальная академия позволила выявить ряд детей, имеющих серьёзный творческий потенциал. В полной мере эффект от их обучения можно будет проследить уже в ближайшем будущем.

Будучи не только превосходным музыкантом-солистом и дирижёром, но и прекрасным педагогом, сам Юрий Башмет уделяет большое значение погружению детей в культурную среду: “Глобальная идея в том, чтобы ребёнок рос в духовном мире, поэтому очень хорошо в самом детстве заинтересовать его классической музыкой, культурой вообще. А задача Академии – чтобы он увидел перед собой цель”.

Одним из нововведений Музыкальной академии нынешнего года стал отборочный тур – серия предварительных прослушиваний, проходившая в 12 атомных городах среди музыкантов в возрасте от 10 до 18 лет.

Расширился и перечень исполнительских специальностей: к традиционным “фортепиано”, “скрипке”, “виолончели”, “флейте”, “саксофону”, “баяну/аккордеону”, “домре” и “гитаре” организаторы в этом году добавили “Оркестровый класс”. Это позволило юным исполнителям из разных городов не только попытаться объединиться в ансамблевые группы, но и впервые собраться в камерный оркестр. Разученную в течение нескольких дней “с нуля” программу, они представили на заключительном Гала-концерте Академии.

- Думаю, что с учётом такого количества действительно ярких дарований, высоты их собственных стремлений и самоотдаче педагогов, вообще при довольно хорошем уровне музыкальной подготовки детей в городах атомной отрасли, мы вполне можем надеяться на появление у нас в скором времени Детского камерного оркестра атомных городов, – призналась руководитель программы “Территория культуры Росатома” Оксана Конышева.

Она также не исключила, что в перспективе для участников Академии и музыкантов Детского оркестра может открыться путь к попаданию в состав Всероссийского юношеского оркестра под управлением Юрия Башмета, который активно гастролирует по всей России и за рубежом.

В этом году Озерск делегировал в Музыкальную академию четырех начинающих музыкантов, проявивших себя в учебе и концертной деятельности.

По словам директора ДМШ №1 Ларисы Кузнеченковой, критерии отбора были жесткие, к ребятам предъявлялись серьезные требования с учетом того, что учебный год только начался:

- Подобные проекты на сегодняшний день очень важны. Здесь на первый план выходит развитие талантливых детей. В своей деятельности мы, в основном, делаем упор на общее музыкальное образование. А вот благодаря Академии особо одаренные дети получают возможность поучиться у преподавателей высокого уровня, услышать разные мнения. И для наших педагогов - это не просто какие-то курсы повышения квалификации, это шанс пообщаться с коллегами, перенять уникальный опыт.

Своими впечатлениями о проекте поделились его озерские участники:

Федор Смагин, учащийся ДМШ №1, фортепиано (педагог – Панова В.И.):

- Учеба в Музыкальной академии мне понравилась тем, что с нами общались московские педагоги. Интересно и необычно было учиться у людей, которые стали знаменитыми. Мы разбирали произведения и работали над тем, как сыграть их еще лучше. В дальнейшем я вряд ли стану профессиональным музыкантом, но все, чему научился, мне пригодится.

Каролина Айвазян, студентка ОГКИ, фортепиано (педагог – Праздникова О.А.):

- Я рада, что мне представилась возможность пообщаться с высококлассными музыкантами. Академия запомнилась подходом мастеров к своему делу: они очень серьезно относились к занятиям с нами, отдавали много знаний. Заметен результат: многие произведения я стала исполнять гораздо лучше. В ходе проекта удалось пообщаться с ребятами из других городов. С точки зрения организации все было четко и комфортно.

Андрей Конников, студент ОГКИ, гитара (педагог – Усова О.А.):

- С детства мне нравилось звучание гитары, завораживал инструмент. Как только появилась возможность, я пошел учиться в музыкальную школу, затем – в колледж. Мне было очень интересно поучаствовать в этом проекте: получил много новых знаний, пообщался с интересными людьми. Каждый день проходили занятия, я учился у Дмитрия Морина, преподавателя Российской академии музыки имени Гнесиных. Надеюсь, когда-нибудь я превзойду в игре на гитаре исполнителей мирового уровня.

Ксения Гудкова, учащаяся ДМШ №1, флейта (педагог - Арефьев В.Н.):

- Я играю на флейте с шести лет, этот инструмент мне посоветовал мой двоюродный брат, который работает в оркестре Мариинского театра. Пока я учусь в музыкальной школе, но мечтаю поступить в колледж Санкт-Петербурга. Хочу стать профессиональным музыкантом. Для этого много занимаюсь и с удовольствием приняла участие в Академии. Там ходила на мастер-классы и, по результатам проекта, сыграла в составе оркестра на Гала-концерте.

Фото Владимира Беляева.

Использованы материалы http://tercult.ru.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/41201/