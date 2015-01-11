Не стоит и начинать. В новогодние праздники могут запретить продажу алкоголя

Член комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов поддержал инициативу ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники.

Первый заместитель напомнил, что главы регионов имеют право регулировать правила продажи алкоголя, у каждого российского субъекта есть на это полномочия.

В Якутии, например, есть праздник Ысыах, в о время проведения которого совсем запрещено продавать спиртные напитки. Тумусов считает, что ограничения в продаже алкоголя были бы интересным опытом, необходимо наглядно увидеть, как это работает. К тому же в стране полезны любые методы в борьбе с алкоголем, считает депутат.

Ранее стало известно, что власти Башкортостана хотят запретить продажу алкоголя 3 января, а также ограничить ее в первой половиной дня с 4 по 5 января. В Правительстве считают, что основные пьяные ЧП происходят именно в этих числах.

https://www.cheltv.ru/ne-stoit-i-nachinat-v-novogodnie-prazdniki-mogut-zapretit-prodazhu-alkogolya/