В Челябинской области проверят автовокзалы

Автовокзалы в Челябинской области проверят на соответствие требованиям антитеррористической защищенности – с таким предложением выступил руководитель ГУ МВД региона Андрей Сергеев.

По его словам, предписания транспортной инспекции нередко игнорируются в муниципалитетах.

«Мы контролируем пассажиропоток на железнодорожном и авиатранспорте, где билеты покупаются по паспортам, но на автобус билеты покупаются без паспортов. Не везде есть работающие системы видеонаблюдения, досмотровых мероприятий почти не проводится», – рассказал Андрей Сергеев.

Провести масштабные проверки на крупнейших автовокзалах области планируют в первом квартале 2020 года. Губернатор Алексей Текслер поддержал предложение Андрея Сергеева, подчеркнув необходимость таких проверок, а также важность доведения до собственников вокзалов предписаний контролирующих органов.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-proveryat-avtovokzaly_122148.html