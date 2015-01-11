В Озерск пришли спецэшелоны с ОЯТ из Украины

На радиохимический завод ПО «Маяк» (ЗАТО Озерск, Челябинская область) доставлена очередная партия ОЯТ с Ровенской АЭС (Украина) – отработавшие тепловыделяющие сборки ВВЭР-440 доставлены спецэшелоном и в ближайшее время будут переработаны.

Сообщается, что переработка ВВЭР-440 для завода является штатной технологической операцией – опыт переработки такого вида ОЯТ на радиохимическом заводе составляет более 40 лет.

Полученные в результате переработки тепловыделяющих сборок радиоактивные отходы подвергнутся упариванию, остекловыванию и отправятся в специальное хранилище, где будут находиться до момента их возврата в Украину.

Ровенская атомная электростанция (РАЭС) расположена на северо-западе Ровенской области Украины. Строительство РАЭС началось в 1973 году. Два первых энергоблока с реакторами ВВЭР-440 введены в эксплуатацию в 1980-1981 годах. На станции эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2,835 тысячи МВт (два блока ВВЭР-440 и два блока ВВЭР-1000), которые построены по советским проектам.

Ежегодно из Украины в Россию в рамках межправительственного соглашения о научно-техническом и экономическом сотрудничестве в области атомной энергетики от 15 января 1993 года вывозится отработавшее ядерное топливо. Соглашение предусматривает ввоз на территорию РФ отработавшего ядерного топлива на временное хранение и переработку.

https://dostup1.ru/economics/V-Ozersk-prishli-spetseshelony-s-OYaT-iz-Ukrainy_122128.html