Полмиллиона южноуральцев должны отдать 850 млн рублей энергетикам

Сегодня, 29 ноября 2019 года МРСК Урала начал рассылку квитанций на оплату просроченной задолженности за электроэнергию – платежные документы получат более 500 млн южноуральцев, которые задолжали компании в тот период, когда она временно исполняла функции гарантирующего поставщика электроэнергии.

«За период с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года общая сумма просроченной задолженности перед МРСК Урала, накопленной только физическими лицами, превышает 850 млн рублей», – говорится в сообщении.

Денежные средства необходимы для ремонта и реконструкции электросетевого комплекса, их отсутствие отрицательно сказывается на энергетической безопасности Челябинской области, и особенно в осенне-зимний период, сезон пиковых нагрузок на сети, добавляют в энергокомпании.

Добавим, при оплате задолженности до 31 декабря 2019 года ОАО «МРСК Урала» обещает не требовать уплаты предусмотренной законом пени (неустойки), размер которой в отдельных случаях может достигать 19% годовых. Также энергетики предупреждают, что по неоплаченным долгам начата работа по взысканию просрочки через суд.

КАК УЗНАТЬ, ЕСТЬ ЛИ ДОЛГ

Всю информацию по дебиторской задолженности можно уточнить по телефонам, указанным в квитанциях, а также по единому телефону поддержки клиентов 8-800-25-01-220 (звонок по России бесплатный), или в WhatsApp по мобильному телефону 8-912-2901-220.

Также можно обратиться в офисы компании:

- Челябинск: Центральные электрические сети, Копейское шоссе, 40, тел. 8 (351) 259-85-08;

- Златоуст: Златоустовские электрические сети, пл. III Интернационала, 2, тел. 8 (351-3) 62-22-24;

- Магнитогорск: Магнитогорские электрические сети, ул. Московская , 7, каб.702, тел. 8 (351-9) 29-27-01;

- Троицк: Троицкие электрические сети, п. ГРЭС, ул. Энергетиков, 2-А, каб. 100, тел. 8 (351-6) 35-33-16.

https://dostup1.ru/society/Polmilliona-yuzhnouraltsev-dolzhny-otdat-850-mln-rubley-energetikam_122180.html