Южноуральцы задолжали за вывоз мусора свыше 330 млн рублей

В Челябинской области потребители задолжали регоператору по вывозу твердых коммунальных отходов свыше 330 млн рублей.

«Просроченная задолженность потребителей за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами перед региональным оператором превысила 330 млн рублей. Из них около 70 млн ООО "Центр коммунального сервиса" не доплатили организации, в том числе управляющие компании, более 260 млн – долг населения», – сообщает пресс-служба компании.

Там уточнили, что эти цифры отражают ситуацию по потребителям, которые не оплачивают услугу более двух месяцев.

Региональный оператор ведет претензионную работу в судебном и досудебном порядке. В ноябре более 196 тыс. потребителей в Челябинском кластере получили уведомления с требованием погасить неоплаченные счета. В ЦКС отмечают, что из-за недоимок не удается своевременно обновлять коммунальную инфраструктуру, покупать новые мусорные контейнеры, тормозится обновление парка техники.

https://dostup1.ru/society/Yuzhnouraltsy-zadolzhali-za-vyvoz-musora-svyshe-330-mln-rubley_122178.html